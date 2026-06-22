Агенты ФСБ готовили взрыв в центре Киева: что с ними произошло

СБУ задержала российских агентов / © СБУ

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Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили теракт в центре Киева. В результате были задержаны два агента ФСБ РФ. Прямо в центре Киева СБУ и Нацполиция нейтрализовали агентурную сеть врага, которая готовила подрыв административного здания.

Об этом сообщает СБУ.

В центре Киева российские агенты готовили теракт

Двое злоумышленников были задержаны в пассажирском поезде в Черниговской области при попытке бежать в РФ. По данным следствия, фигуранты заложили самодельное зажигательное устройство под генераторную установку возле административного корпуса в Шевченковском районе Киева.

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Взрыв должен был привести к масштабному пожару и поражению соседнего административного здания.

Активировать устройство злоумышленники планировали дистанционно уже в пути. Злоумышленники хотели бежать в Черниговскую область, оттуда — в Беларусь, а затем в РФ. Границу фигуранты собирались пересечь нелегально через реку. Для этого заранее подготовили надувную лодку.

Для того чтобы зафиксировать теракт в центре Киева, фигуранты подготовили напротив здания замаскированную телефонную камеру с удаленным доступом для российских спецслужб. Чтобы скрыть следы, камеру дополнительно снарядили еще одним зажигательным устройством, которое должно было взорваться после ликвидации генератора.

Организаторами диверсии оказались двое киевлян, которых российская ФСБ завербовала через Telegram-каналы. Их выбрали, потому что они оставляли прокремлевские комментарии.

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Одним из злоумышленников оказался мобилизованный военнослужащий в СЗЧ. Второй — был маркетологом. Российские кураторы обещали фигурантам «эвакуацию» на свою территорию и дальнейшее трудоустройство в ФСБ. Как сделать взрывчатку, злоумышленники узнали от своих кураторов.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные уже успели выполнить несколько «тестовых» заданий врага, в частности, обустроили «схрон» с боеприпасами в лесополосе в пригороде Киева и передали координаты ФСБ, а также собрали и передали врагу данные об одном из военных полигонов, имеющемся там вооружении и численности личного состава.

Работники СБУ приняли меры по обеспечению безопасности этих объектов.

Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности и надувную лодку.

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Сейчас обоим сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на совершение террористического акта). Вероятно, они получат еще одну квалификацию по статье «Государственное предательство, совершенное в условиях военного положения».

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подрывники: последние новости

Напомним, 15 мая в Шевченковском районе Киева правоохранители предотвратили масштабную трагедию. 40-летний местный житель забаррикадировался в квартире многоэтажки и позвонил на 102 с угрозами открыть газ и устроить взрыв.

Также он утверждал, что имеет гранату и собирается нанести себе телесные повреждения. Полиция оперативно эвакуировала жильцов дома и перекрыла газоснабжение. После успешных переговоров злоумышленник согласился выйти из дома и был задержан.

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По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство.

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