Агенты РФ готовили покушение на Зеленского: в СБУ рассказали шокирующий план убийства (фото)

СБУ разоблачила сеть агентов 5 службы ФСБ РФ, которые готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает СБУ.

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"Реализовать планы мала агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из москвы, входили двое полковников УГО (Управление государственной охраны Украины – ред.), которые "сливали" секретную информацию РФ", — отметили украинские спецслужбы.

Как агенты РФ планировали убить Зеленского

По данным СБУ, враг активно разрабатывал планы по ликвидации президента Владимира Зеленского. Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить.

Покушение на Владимира Зеленского

РФ готовила убийство Буданова и Малыша: каков был план

Кроме Владимира Зеленского, Кремль планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. Например, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой.



По информации правоохранительных органов, план врага был таков: сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию. По координатам здания, где должно было находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном оставшихся на месте поражения людей. После этого россияне планировали поразить еще одну ракету, в том числе для уничтожения следов применения дрона.

Покушение на Владимира Зеленского

Покушение на Владимира Зеленского

Задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины

Отмечается, что вооружение для агента Кремля обеспечил полковник УГО, лично привезший в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с «куратором» из ФСБ.



Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их.

Спецоперацию по разоблачению агентов контролировал лично Малыш

Глава СБУ Василий Малюк знал о подготовке агентов России убить Зеленского и лично его.

"О нашей спецоперации знал ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком пути к инаугурации, на самом деле стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать – враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать", — отметил он.

Покушение на Владимира Зеленского

Кто курировал организацию теракта в Украине

По данным СБУ, сотрудники 9 управления департамента оперативной информации 5 службы курировали организацию теракта. Это:

⁠Максим Мишустин;

⁠Дмитрий Перлин;

⁠Алексей Корнев.

"В частности, Перлин в январе 2022 года стал куратором «кротов», которые были завербованы еще до полномасштабного вторжения россии. К тому времени ими «заботился» его коллега Алексей Корнев. Так, перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полков территории соседних европейских государств. Также за границей обычно передавались и средства для агентов", — отметили в пресс-службе СБУ.

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У злоумышленников проведены обыски, в ходе которых выявлены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности. В настоящее время им доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ⁠ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪️ ⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту).

Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в апреле в Польше задержан российский агент, который, по данным польской прокуратуры, готовил покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

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