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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Агенты РФ охотятся на военных даже в тылу: в полиции раскрыли количество случаев

В тылу Украины расследуют десятки подозрительных смертей военных, в которых стражи порядка проверяют российский след.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ВСУ

ВСУ / © УНИАН

В Украине российские спецслужбы организовали в тылую схему убийств военных с помощью яда, посылок и знакомств в Сети.

Об этом для «УНИАН» рассказал и. о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Масштабы расследований и ход дел

Как отметил Максим Цуцкиридзе, с начала 2026 года полиция расследовала 20 уголовных производств по фактам смерти 22 военнослужащих ВСУ в Киеве и восьми областях Украины.

По словам главы Нацполиции, по делам о гибели 12 военных подозрение уже вручили 11 человек. Еще четырем вероятным исполнителям подозрения готовят. Четыре дела передали в суд, а еще одно — в СБУ.

В то же время Максим Цуцкиридзе подчеркнул, что правоохранители пока не могут утверждать, что все 22 военных погибли от рук российских агентов. В нескольких случаях причины смерти еще выясняют — проверяют, была ли она естественной или это преступление.

«Есть случаи, когда тела военнослужащих находили в арендованных квартирах при обстоятельствах, вызвавших обоснованные подозрения. По отдельным делам обнаружена переписка с лицами, чьи контакты с погибшими сейчас проверяются. Мы восстанавливаем последние события их жизни, устанавливаем круг общения, анализируем собранные доказательства и проводим необходимые экспертизы», — рассказал Цуцкиридзе.

Как работает вражеская схема

Расследовать эти преступления как единую схему полиция начала после проверки экспертиз, контактов и переписки погибших. Как пояснил Цуцкиридзе, сопоставив материалы дел, правоохранители заметили одинаковые детали: целью были военные, а исполнителей координировали через Telegram.

Отмечается, что в большинстве случаев использовали метадон, который передавали по почте или через тайники, а к бойцам втирались в доверие под знаком знакомства, отдыха или подарка. Именно эти факты и позволили проверять причастность российских спецслужб.

Благодаря разоблачению этой методики часть покушений украинским правоохранителям удалось предупредить. В то же время российские спецслужбы постоянно меняют способы знакомства, вербовки и передачи веществ, поэтому полиция отмечает важность постоянного информирования военных о таких угрозах.

Убийство военных в тылу — последние новости

Напомним, российские спецслужбы чаще пытаются убивать украинских военных из-за «медовых ловушек» — фейковых знакомств в интернете и подставных свиданий.

Ранее СБУ и Нацполиция сорвали заказное убийство генерал-майора Сил обороны Украины, являющегося Героем Украины. Двое российских агентов были задержаны на этапе финальной подготовки к нападению.

К слову, в Одессе полиция задержала подозреваемого в резонансном убийстве военнослужащего прямо среди улицы.

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