Агенты России разведывали последствия удара "Орешником" во Львовской области: в СБУ рассказали, чем все закончилось

Агенты ФСБ / © СБУ

Реклама

Служба безопасности Украины провела спецоперацию по разоблачению и задержанию двух приспешников российской военной разведки. Злоумышленники занимались сбором информации о последствиях применения врагом баллистической ракеты «Орешник» по территории Львовской области.

Об этом сообщили в СБУ.

Как установило следствие, российские спецслужбы действовали через 64-летнего жителя Мукачево, которого завербовали дистанционно. Мужчина не стал действовать своими силами, а привлек к «работе» своего 22-летнего безработного соседа.

Реклама

«Старший» агент получал задания от куратора из РФ и координировал действия. А «младший» исполнитель непосредственно выезжал на места событий.

После вражеской атаки по гражданской инфраструктуре во Львовской области молодой человек получил приказ отправиться в соседний регион для проведения доразведки.

Задачей 22-летнего агента было зафиксировать масштаб разрушений. Прибыв во Львовскую область, он поэтапно обходил локации в районе ракетных обстрелов. Изменник скрыто фотографировал поврежденные объекты и фиксировал их точные координаты на Google-картах.

Собранные данные он передавал своему 64-летнему куратору в Мукачево, а тот в свою очередь присылал «отчет» представителям российской спецслужбы.

Реклама

В СБУ отмечают: эта информация была необходима врагу не только для оценки эффективности удара «Орешником», но и подготовки новых обстрелов и проведения информационно-психологических спецопераций (ИПСО) для запугивания населения.

Правоохранители задержали обоих фигурантов одновременно в разных локациях. Организатора взяли по месту жительства в Мукачево.

Исполнителя схватили «на горячем» во Львовской области, когда он проводил доразведку вблизи места «прилета».

Агенты ФСБ / © СБУ

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным. Кроме того, СБУ удалось перехватить разговор одного из агентов с российским куратором.

Реклама

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Мужчины находятся под стражей без права внесения залога. За сотрудничество с врагом и помощь в обстрелах украинских городов им грозит наказание — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о том, что поздно вечером 8 января армия РФ впервые за войну ударила по Львову баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Город расположен менее чем в 70 км от границы с Европейским Союзом.

По данным военных, ракета «Орешник» двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч, что является «сверхвысокой скоростью».