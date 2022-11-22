Агитировал сотрудничать с оккупантами: в Донецкой области задержали священника-коллаборанта

"Колаборант в рясе" организовал сбор жителей для "выборов" нового псевдоголовы поселка.

В Донецкой области будут судить священника УПЦ МП из деоккупированного поселка Яровая.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По информации правоохранителей, в мае 2022 года настоятель храма поселка Яровая Горловской епархии УПЦ МП вступил в сговор с российскими военными.

"Колаборант в рясе" организовал сбор жителей в помещении местного клуба.

"Пользуясь уважением среди селян, священник сообщил гражданам, что населенный пункт находится под контролем войск РФ и необходимо избрать нового руководителя местных властей для взаимодействия с врагом", – говорится в сообщении.

Местные жители поддержали предложенную священником кандидатуру нового псевдоголовы Яровой.

После деоккупации поселка украинскими защитниками 19 сентября злоумышленник был задержан и арестован. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Это стало едва ли не первым задержанием священника УПЦ МП по факту коллаборационизма.

Обвинительный акт в отношении священника по факту коллаборационной деятельности направлен в суд. Ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Обыски в монастырях УПЦ МП

Напомним, что утром 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской Лавре.

Кроме того, в Ровенской области правоохранители провели обыски в двух монастырях — Корецком ставропигиальном женском монастыре, который непосредственно подчиняется синоду РПЦ и патриарху Кириллу в обход председателя УПЦ МП Онуфрия, и монастыре на севере Ровенщины, вблизи белорусской границы.

Также обыски провели на территории помещений управления Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП (северная часть Ровенской области).

Священников УПЦ МП заподозрили в сокрытии диверсантов и распространении кремлевской пропаганды.

Спикер Путина Дмитрий Песков назвал обыск СБУ в Киево-Печерской лавре "войной против российского православия".

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