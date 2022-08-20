Агитирует учителей к сотрудничеству с врагом: директора лицея Новой Каховки подозревают в коллаборационизме

Экс-директора лицея в оккупированной Новой Каховке Херсонской области подозревают в коллаборационизме.
Сторонник россиян возглавил псевдоуправление на тимасово оккупированной территории – "управление образования военно-гражданской администрации Каховского района".
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Следствие установило, что сейчас предательство осуществляет проверки учебных заведений и инвентаризацию их имущества, назначает на должности руководителей учебных заведений, которые согласились подчиняться оккупационной администрации.
Также "чиновник" активно агитирует оставшихся в городе педагогов, чтобы они сотрудничали с российскими оккупантами.
Как сообщалось, "министр образования" оккупированного Мариуполя и четырех директоров школ подозревают в государственной измене. Они перешли на сторону новой российской "власти" в захваченном городе. Пятерым изменникам уже сообщили о подозрении.
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