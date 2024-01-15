Аграрии на фронте, а в банках – бронь: в СМИ назвали недостатки процедуры бронирования

Отмечается, что правительство до сих пор четко не определило, какие именно предприятия имеют право бронировать своих сотрудников.

В январе 2023 Кабмин утвердил новый порядок бронирования сотрудников важных предприятий и учреждений.

Согласно документу, забронировать до 50% своих военнообязанных работников на срок до шести месяцев смогут предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики, или обеспечивают потребности армии, или выполняют мобилизационные задачи.

Кроме того, бронированию подлежат военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов.

Издание "Апостроф" разбиралось, насколько справедлив и эффективен порядок бронирования.

В издании отмечают, что до сих пор правительством четко не определено, какие предприятия имеют право бронировать своих сотрудников.

Аграрный сектор

"Предприятия, выполняющие мобилизационные заказы, — это понятно... А аграрные предприятия, в которых всех трактористов мобилизовали?", — отмечает адвокат, бывший работник Киевской городской прокуратуры Александр Поливач.

По словам юриста Александра Камши, право бронировать своих сотрудников имеет агрофирма, обрабатывающая угодья площадью не менее 500 гектаров. Однако некоторые аграрии утверждают, что даже при наличии такого критерия получить бронь очень трудно.

Водители коммунального транспорта

По информации издания, в Одессе, например, не хватает водителей для работы на городских автобусах. Из необходимых 18 водителей только 7.

В то же время авторы статьи утверждают, что у частных перевозчиков проблем с водителями якобы нет.

"Более того, чаще всего эти "маршруточники" приобретают статус "стратегического резерва"... А проблема с нормой 50% решается просто — берут в фирму половину людей как вспомогательный персонал... А водителям — бронь по закону", — утверждает эксперт общественной кампании "Центр криминологических исследований" Вячеслав Коновалов.

Банки

По информации издания, возможность бронирования сотрудников получили 15 украинских системных банков.

"Для чего бронирование для сотрудников банков, где более 80% персонала – женщины, непонятно", – говорит бывший казначей банка "Надра" Андрей Кийко.

Напомним, на июль 2023 года было забронировано более 500 тысяч военнообязанных.

Ранее сообщалось, что в новом законопроекте о мобилизации народных депутатов могут быть лишены права на бронирование.

В то же время, в этом документе рассматривалась возможность предоставления местным органам власти полномочий по получению гражданами отсрочки. По словам юриста и адвоката Ростаслава Кравца, такие полномочия несут большие коррупционные риски.

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