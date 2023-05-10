"Агрегаты снимите, все спрячьте, бл*дь": опубликована вторая часть разговоров экспрезидента "Мотор Сечи" Богуслаева

Обнародованы неизвестные ранее записи телефонных разговоров от апреля 2022 тогдашнего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, подтверждающие блокирование им передачи вертолета Ми-2 украинским разведчикам.

Об этом пишут журналисты программы "Схемы" на "Радио Свобода".

Опубликованные записи телефонных разговоров подтверждают то, что во время полномасштабного вторжения России в Украину Богуслаев давал указания разобрать вертолет на запчасти и скрыть документы, необходимые для его эксплуатации.

Согласно записям, которые журналисты получили от источников в правоохранительных органах и верифицировали с помощью независимой американской экспертизы, 21 апреля 2022 г. Богуслаев говорил, в частности, с директором по маркетингу и торговле "Мотор Сичи" Павлом Касаем, руководителем обособленного подразделения предприятия Игорем Костюком и конструктором Романом Мироненко, руководителем авиационной компании "АгроавиаДнепр", на территории которой находился вертолет.

Некоторые цитаты из разговоров:

"Ты разлади РДЦ (регулятор двигателя цифровой – ред.) на этом вертолете. Расстрой там РДЦ, чтобы они не взлетели – и все".

"Лопатые трудно спрятать, а агрегаты снимите, все спрячьте, бл*дь".

"Ведите себя жестко, ничего, там, не кланяйтесь, не просите, чтобы они знали бл*ль... А вертолет надо забрать".

Богуслаев также пытался заблокировать передачу Ми-2, привлекая к этому народному депутату от "Слуги народа" Геннадия Касая, который является выходцем из "Мотор Сичи" и братом директора по маркетингу и торговле предприятия Павла Касая.

Сообщается, что помогала в этом и Наталья Ульяненко, ранее работавшая на "Мотор Сечи" и, судя по разговорам, оказала влияние на принятие решений в пользу Богуслаева в разных властных кабинетах, в том числе, на уровне Генштаба.

Между тем, бывший президент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев написал заявление с просьбой включить его в список лиц, которые могут быть отправлены на обмен в Россию.

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