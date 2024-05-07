Агрессия и попытки скрыться: как украинцы на бокпостах реагируют на вручение повесток и работу ТЦК

В Украине граждане на блокпостах реагируют на выписывающих повестки работников ТЦК разному. Иногда доходит до агрессивных действий и бегства. Однако военные реагируют на такие ситуации в соответствии с инструкциями.

Об этом "Общественному" рассказал работник ТЦК, военнослужащий Олег Кудлай.

Как отмечается, военный на блокпостах проверяет документы граждан и выписывает повестки. Однако некоторые украинцы на это реагируют агрессивно и даже пытаются скрыться.

"Бывает агрессивно реагируют, бывает хорошо реагируют, как у человека все хорошо: он не уклоняется, едет через блокпост, показывает все документы. Некоторые убегают, некоторые вызывают на себя агрессию. Говорят: вы не военнослужащий, ТЦК – это частная контора и так подобное" ", – рассказывает мужчина.

В то же время, на такие действия со стороны граждан военные реагируют исходя из инструкций.

"Реагирую сдержанно, не захожу с мужем в спор, стараюсь решить все хорошо, чтобы у него документы были в порядке. Если мужчина не хочет брать уведомления, составляем акты, протоколы и тому подобное. Когда и полицию вызываем. Смешная ситуация была недавно: человек метров 500 задки сдавала, чтобы только не попасть и свою информацию не предоставить и не пойти в ряды Вооруженных Сил", — добавил работник ТЦК.

Напомним, что секретарь оборонного комитета Верховной Рады нардеп Роман Костенко раскритиковал ряд нарушений в работе ТЦК и СП.

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