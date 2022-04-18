Агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия: вечерняя сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 апреля

Агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия: вечерняя сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 апреля

Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Идут пятьдесят четвертые сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению.

В Минобороны обнародовали информацию о ситуации в Украине по состоянию на вечер 18 апреля.

РФ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре Украины.

Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержании ранее захваченной территории.

Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия.

В Крыму и на территории Ростовской области оккупанты продолжают формировать дополнительные подразделения. Их планируют использовать для поддержания боевых действий основных сил во втором эшелоне, охране административных зданий и важных объектах инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля этого года.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности войск противника не отмечено.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города.

На Изюмском направлении агрессор действует отдельными подразделениями, ожидается продолжение попыток наступления на направлениях Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково.

В районе непосредственной близости от границы с Украиной, на территории Белгородской области, отмечается развертывание вертолетных площадок.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях.

Для наращивания усилий противник продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений.

Продолжаются бои за Мариуполь. Враг производит штурмовые действия в районе морского порта.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают удерживать ранее захваченные рубежи и обстреливать позиции ВСУ. Также враг пытается установить полный контроль над территорией Херсонской области. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха нет.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изоляцию морского побережья нашего государства, а также ведение разведки.

"На занятых территориях противник похищает и вывозит в российскую федерацию оборудование, технику и производимую продукцию местных предприятий, минует поля сельскохозяйственного назначения. Силы обороны продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожать врага и, на отдельных направлениях, освобождать от захватчиков Украинские земли", — сообщили в Минобороны.

Напомним, что более 100 российских военных из 200-й отдельной мотострелковой бригады, уже воевавшей в Украине, отказались возвращаться на территорию Украины. Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.