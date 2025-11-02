- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 1 мин
Агрессор ударил по Минщине и Новгород-Северскому: повреждены жилые дома
Россияне снова атаковали Черниговщину: удары баллистикой по Минской общине и дронами-камикадзе по Новгород-Северском повлекли повреждение домов.
Вечером 1 ноября российские войска нанесли очередные удары по населенным пунктам Черниговщины . По данным начальника Корюковского РВА Павла Мирошниченко, два взрыва прогремели на территории одного из сельскохозяйственных предприятий Минской общины. Предварительно – враг применил баллистические ракеты.
Впоследствии начальник Новгород-Северского РВА Александр Селиверстов уточнил, что повреждения разной степени получили жилые дома местных жителей, однако предварительно обошлось без жертв.
Кроме того, Новгород-Северский подвергся атаке двух ударных дронов типа «Герань-2». Один из них попал в жилищный сектор в черте города. Данные о пострадавших и масштабах разрушений уточняются.
Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.
Напомним, что ранее сообщалось, что вражеские дроны атаковали Черниговщину, пострадала: детали и фото последствий .