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сообщила пресс-служба проекта. Этот документ не только описывает видение и миссию общины, но и содержит конкретный пошаговый план действий и реальные проекты, готовые к внедрению.

В частности, в наработках речь шла о развитии инфраструктуры, социальной поддержке, адаптации ветеранов, экономическом развитии, распределении ресурсов и привлечении бизнеса. Одни предлагают опираться на агросектор, другие – на цифровизацию и ИТ-сектор, а некоторые видят благополучие региона в развитии туризма.

Среди 25 общин, допущенных к защите проектов, лучшими признали 7: Киевская (Черниговская область), Рубежанская, Северодонецка и Старобельская (Луганская область), Славутицкая (Киевская область), Снигиревская (Николаевская область) и Апостоловский (Днепропетровск).

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В своих презентациях участники опирались на уникальные характеристики и потенциал общин, имплементировали международный опыт и вдохновлялись первым украинским планом восстановления города – Мариуполь Реборн.

«Мариуполь Реборн является основателем Школы восстановления общин, и, безусловно, то, что было сделано в качестве подготовки для возрождения Мариуполя после деоккупации, является базой для учебных программ и структурой для презентаций. Но каждое общество накладывает свою оптику и специфику на эту дорожную карту. Общины пока очень осторожно учатся видеть свой потенциал, учатся жить не нынешним днем, а завтрашним. Я очень верю, что тот опыт, который мы нарабатываем, будет максимально полезен Украине, и впоследствии мы станем центром экспертизы по восстановлению» , — отметила Наталья Емченко, член Наблюдательного совета ОО «Мариуполь.Реборн», директор по коммуникациям SCM.

Каждое общество презентовало свои наработки перед независимой комиссией, в состав которой вошли председатели других общин, преподаватели Киево-Могилянской школы профессионального и непрерывного образования, партнеры и соучредители Школы восстановления общин. «Профили общины восстановления» аккумулировали все занятия, полученные участниками за полгода обучения.

В течение четырех интенсивных модулей участники работали над стратегиями развития, экономическим восстановлением, возвратом людей и привлечением ресурсов. В результате это 45 лекций от украинских и зарубежных спикеров, среди которых преподаватели ведущих мировых вузов, представители международных финансовых и гуманитарных организаций, дипломаты, представители городов Европы и Азии.

«К восстановлению страны нужно готовиться уже сейчас – обучать, объединять, строить. Именно для этого мы создали Школу восстановления общин. Этот проект не только для будущего возрождения временно оккупированных территорий. В первую очередь это ответ на запрос пострадавших общин, которые уже сейчас ищут практические решения и инструменты для послевоенного восстановления» , - объясняет философию проекта Вадим Бойченко, мариупольский городской голова и соучредитель Школы восстановления общин.

В скором времени состоится выпускное мероприятие для первого набора участников, где они получат сертификаты государственного образца, а лучшие из выпускников смогут продолжить обучение на академическом уровне. Впоследствии, как анонсируют учредители проекта, начнется набор для второго потока обучения. Программа продолжит свою миссию по подготовке лидеров общин к эффективному восстановлению и развитию их территорий в послевоенный период.

«Большая ответственность лежит на первых выпускниках Школы восстановления не только перед своими общинами, но и перед следующими участниками, которые последуют своим коллегам. Все знания, полученные участниками, — это бесценный опыт, который они будут внедрять в качестве успешных проектов в своих городах» , – отметил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Напомним, Школа восстановления общин основана Ассоциацией городов Украины и ОО «Мариуполь.

Реборн», ставит целью подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с Метинвестом и SCM Ринатом Ахметовым. Образовывающими партнерами проекта являются Метинвест Политехника и Национальный университет «Киево-Могилянская Академия».