"Ах**вшие быки обвиняли Майдан": Жорин о "бунте полицейских" на Днепропетровщине

По его мнению, это подразделение днепропетровских полицейских нужно расформировать, а самих "мятежников" разбрасывать по разным подразделениям ВСУ.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин прокомментировал скандал на Днепропетровщине, где полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють".

В частности, во время спора с руководительством один из копов в духе пропаганды РФ упомянул о "пацанах-срочниках, погибших на Майдане".

"Видимо, все видели видео, где ах***шие быки обвиняли Майдан и отказывались идти в подразделение МВД "Лють". Ситуация пока никак не решилась — они продолжают всячески выкручиваться, чтобы только не попасть на войну", — сказал Жорин.

По его мнению, это подразделение днепропетровских полицейских-"бунтовщиков" нужно расформировать.

"С одной стороны есть "Лють" – бригада, созданная из нормальных полицейских. Для них тоже штурмовать посадки – "непрофильное" дело, которое трудно дается, однако свою обязанность по защите страны они выполняют. С другой стороны – полк нелюстрированной беркутни с Днепра, который воевать вообще не хочет.

Пока они объединены в одно подразделение, могут еще что-то скулить. Вижу здесь единственное решение – этот полк необходимо ликвидировать, самих беркутов разбрасывать по разным подразделениям Вооруженных сил. Там они уже не смогут вести себя так нагло. И принесут хоть какую-то пользу государству", – посоветовал Жорин.