Ахметов помогает Украине убедить ЕС направить замороженные активы РФ на восстановление – французские СМИ

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов приобщился к усилиям Украины, направленным на убеждение Европейского Союза использовать замороженные российские суверенные активы для финансирования восстановления страны.

Об этом сообщают французские медиа, в том числе издание Challenges .

По данным издания, инвестиционная компания Ахметова заказала юридический анализ у международной юридической фирмы Covington & Burling по поводу правовых рисков использования активов Центрального банка РФ в формате так называемого «репарационного кредита». В выводах отмечается, что для России попытки юридически обжаловать такое решение почти бесперспективны.

Согласно оценке юристов, любая попытка Москвы вернуть активы через международные судебные инстанции натолкнется на правовое минное поле : отсутствие компетентной юрисдикции, ограничение международных договоров только защитой частных инвесторов, а также собственную многолетнюю позицию России по узкому толкованию суверенного иммунитета. В результате юридические перспективы обжалования использования замороженных активов РФ оцениваются как скудные.

Выводы Covington&Burling легли на стол руководства Еврокомиссии и лидеров ключевых стран ЕС.

Французские СМИ подчеркивают, что предложенный механизм не предусматривает прямую конфискацию российских активов. Речь идет о правовой трансформации действующего режима замораживания и использования экономической стоимости активов до момента выполнения Россией международных обязательств по уплате репараций.

Вопрос остается предметом дискуссий внутри ЕС. Часть государств-членов предупреждает о возможных правовых и политических последствиях, тогда как Европейская комиссия настаивает на легитимности такого шага как пропорционального контрмеры в ответ на вооруженную агрессию РФ против Украины.

Ожидается, что 18-19 декабря Европейский Союз должен принять окончательное решение о запуске механизма репарационного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами. Решение саммита может стать ключевым для дальнейшей модели финансирования восстановления Украины и практики привлечения России к финансовой ответственности за нанесенный ущерб.