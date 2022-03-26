Ахтырка потерпела авиаудары, а в Тростянце поврежден газопровод: глава Сумской ОВА о ситуации в регионе

Российские оккупанты в пятницу, 25 марта, продолжили наносить разрушительные удары по городам Сумской области.
Оккупанты в пятницу, 25 марта, продолжили наносить разрушительные удары по городам Сумской области.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, вчера в Тростянце в результате обстрела был поврежден газопровод. Его планируют починить, так что вполне возможно, что часть дителей города останется без газоснабжения.
На город Ахтырка оккупанты сбросили большую бомбу, из-за чего произошли значительные разрушения объектов инфраструктуры.
"К сожалению, Ахтырка терпит очень серьезные потери", — сказал Живицкий.
Также оккупанты обстреливали Сумы и окрестности города.
В Сумской области боевые действия продолжались в Конотопском, Ахтырском и Сумском районах. Некоторые населенные пункты находятся под контролем оккупантов.
Дмитрий Живицкий сказал, что нужно быть готовыми к применению оккупантами химического оружия.
"Вопрос, который в последнее время очень активно обсуждается и в международной среде, и у нас в регионе относительно того, что враг может применить химическое оружие, возможно, ядерное оружие. Мы видим, что разведки ведущих стран мира говорят о такой вероятности. Нам нужно быть готовы ко всему. Мы обязательно обнародуем информацию, как себя вести в случае химической угрозы, угрозы химической атаки". – сказал Живицкий.
Напомним, что Буча и Ирпень Киевской области, Ахтырка Сумской области, Николаев стали городами-героями. Соответствующие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил 25 марта в ночном видеообращении.