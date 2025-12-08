ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

Ахтырка: семеро пострадавших после удара российских БПЛА по многоэтажке

В результате удара российских БпЛА по многоэтажке в Ахтырке пострадали семь человек, двое госпитализированы, продолжаются спасательные работы и помощь жителям.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

По состоянию на утро в Ахтырке уже семь пострадавших в результате ночной атаки российских ударных дронов по жилой многоэтажке. Все потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения. Два человека госпитализированы, их состояние контролируют врачи. Пятерым оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров .

Здание потерпело значительные разрушения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, еще несколько человек спасатели деблокировали с поврежденных этажей.

Для ликвидации последствий удара работает развернутый штаб. Также открыты пункты несокрушимости для людей, чьи дома повреждены, — там оказывают необходимую поддержку и помощь.

Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie