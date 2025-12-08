- Дата публикации
Ахтырка: семеро пострадавших после удара российских БПЛА по многоэтажке
В результате удара российских БпЛА по многоэтажке в Ахтырке пострадали семь человек, двое госпитализированы, продолжаются спасательные работы и помощь жителям.
По состоянию на утро в Ахтырке уже семь пострадавших в результате ночной атаки российских ударных дронов по жилой многоэтажке. Все потерпевшие были доставлены в медицинские учреждения. Два человека госпитализированы, их состояние контролируют врачи. Пятерым оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров .
Здание потерпело значительные разрушения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, еще несколько человек спасатели деблокировали с поврежденных этажей.
Для ликвидации последствий удара работает развернутый штаб. Также открыты пункты несокрушимости для людей, чьи дома повреждены, — там оказывают необходимую поддержку и помощь.