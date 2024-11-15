«AI SMM DAY": в Украине проведут крупнейшую онлайн-конференцию по использованию ИИ в СММ и маркетинге

20 ноября 2024 WebPromoExperts проводит крупнейшую онлайн-конференцию страны по эффективному использованию Искусственного Интеллекта в СММ и маркетинге — «AI SMM DAY».

Узнайте, как искусственный интеллект меняет правила игры в SMM! Ведущие эксперты поделятся стратегиями, инструментами и трендами для эффективного маркетинга. Во время эфира вы разберете:

⚡️ как искусственный интеллект помогает создавать эффективные стратегии в SMM;

⚡️ как повысить охват в соцсетях до х10 с помощью нейросетей;

⚡️ как добиться высокого качества генерации видео-картинок на примере свежего кейса;

⚡️ как взаимодействовать с аудиторией с помощью ИИ-аватаров;

⚡️ как использовать AI в SMM для FMCG;

⚡️ как искусственный интеллект помогает в военной службе.

WebPromoExperts объединили лучших специалистов в работе с AI, чтобы дать вам только самые актуальные знания:

Михаил Хейна (Арт-директор и владелец студии «Арт Депо», соучредитель и СЕО сервиса Bannerboo.com);

(Арт-директор и владелец студии «Арт Депо», соучредитель и СЕО сервиса Bannerboo.com); Антон Воронюк (Директор по развитию бизнеса WebPromoExperts и Webpromo);

(Директор по развитию бизнеса WebPromoExperts и Webpromo); Владимир Чернер (CEO креативного диджитал-агентства New Strategies Group, председатель SMM-комитета IAB, автор проекта Штучка Интеллект);

(CEO креативного диджитал-агентства New Strategies Group, председатель SMM-комитета IAB, автор проекта Штучка Интеллект); Екатерина Шевченко (Account manager YouTube channel Vodafone Ukraine);

(Account manager YouTube channel Vodafone Ukraine); Анастасия Макова (Директор по маркетингу бизнес направления товаров для дома корпорации «Биосфера» в Украине, Молдове, странах Кавказа и Центральной Азии);

(Директор по маркетингу бизнес направления товаров для дома корпорации «Биосфера» в Украине, Молдове, странах Кавказа и Центральной Азии); Зоя Лобод (Совладелица digital-агентства Lobods, digital-консультант);

(Совладелица digital-агентства Lobods, digital-консультант); Владимир Тетерук (Эксперт по внедрению AI с более 100 успешными проектами для ведущих украинских брендов);

(Эксперт по внедрению AI с более 100 успешными проектами для ведущих украинских брендов); Сергей Лихоманенко (Начальник отделения коммуникаций 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ);

(Начальник отделения коммуникаций 5 отдельной штурмовой бригады ВСУ); Грейс Хатакеяма (Social Media Manager at Udemy).

Не пропустите событие, которое задает тренды будущего!

Когда: 20 ноября 2024 года

Время начала: 11:00 (по Киеву)

Бесплатная регистрация по ссылке https://tinyurl.com/4x276tw