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Airbnb предоставит 100 тысячам беженцев из Украины бесплатное временное жилье

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Airbnb предоставит 100 тысячам беженцев из Украины бесплатное временное жилье

ТСН

Жилье будет финансироваться за счет Airbnb Inc., а также доноров фонда беженцев компании и "щедростью наших арендодателей".

Компания Airbnb обеспечит 100 тысяч беженцев из Украины бесплатным временным жильем в соседних европейских странах.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее 28 февраля соучредитель и гендиректор Airbnb Брайан Чески, соучредитель Airbnb и глава Airbnb.org Джо Геббиа, а также главный стратдиректор и соучредитель Airbnb Натан Блечарчик направили письма главам стран Европы и предложили поддержку в приеме беженцев в рамках своих границ.

Письма получили, в частности, лидеры Польши, Германии, Венгрии и Румынии. Компания будет тесно сотрудничать с правительствами, чтобы лучше удовлетворить конкретные потребности в каждой стране, в частности путем предоставления долгосрочного убежища.

Airbnb.org будет работать непосредственно через некоммерческие организации на местах, отвечающих за бронирование и координацию местоположения. Airbnb.org работает над налаживанием партнерств в каждой стране. Украинцы, нуждающиеся в немедленной поддержке, могут подключиться к доступным ресурсам Агентства ООН по делам беженцев.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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