Airbnb предоставит 100 тысячам беженцев из Украины бесплатное временное жилье

Жилье будет финансироваться за счет Airbnb Inc., а также доноров фонда беженцев компании и "щедростью наших арендодателей".

Компания Airbnb обеспечит 100 тысяч беженцев из Украины бесплатным временным жильем в соседних европейских странах.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее 28 февраля соучредитель и гендиректор Airbnb Брайан Чески, соучредитель Airbnb и глава Airbnb.org Джо Геббиа, а также главный стратдиректор и соучредитель Airbnb Натан Блечарчик направили письма главам стран Европы и предложили поддержку в приеме беженцев в рамках своих границ.

Письма получили, в частности, лидеры Польши, Германии, Венгрии и Румынии. Компания будет тесно сотрудничать с правительствами, чтобы лучше удовлетворить конкретные потребности в каждой стране, в частности путем предоставления долгосрочного убежища.

Airbnb.org будет работать непосредственно через некоммерческие организации на местах, отвечающих за бронирование и координацию местоположения. Airbnb.org работает над налаживанием партнерств в каждой стране. Украинцы, нуждающиеся в немедленной поддержке, могут подключиться к доступным ресурсам Агентства ООН по делам беженцев.