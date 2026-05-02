Аист вышел перед процессией во время прощания с военным на Волыни: момент попал на видео

Аист во время прощания с павшим украинским военным

Реклама

В Волынской области во время прощания с павшим украинским военным произошел эмоциональный момент — перед траурной процессией на дорогу вышел аист.

Видео с места происшествия быстро разлетелось в соцсетях и вызвало активное обсуждение.

Прощание состоялось 30 апреля в Подгайцевской сельской территориальной общине Луцкого района. Община провожала в последний путь 41-летнего жителя села Николая Андрийчука, который погиб, защищая Украину.

Реклама

По сообщению Подгайцевской громады, военный пал еще 6 ноября 2024 года вблизи города Торецк Бахмутского района в результате атаки российского беспилотника. Впрочем, его останки удалось идентифицировать только в апреле 2026 года — после длительного процесса установления личности среди тел, переданных во время обменов.

Павший украинский военный Николай Андрийчук. Фото: Подгайцовская громада

Когда кортеж с телом погибшего воина возвращался в родное село, жители громады встречали его живым коридором, становясь на колени. Именно в этот момент на дорогу перед процессией вышел аист и некоторое время находился рядом.

Опубликованное видео начало активно распространяться 1 мая. В комментариях пользователи выражают соболезнования родным.

«Сегодня мы являемся свидетелями события, которое выходит за пределы земного понимания. Посмотрите на этот кадр, запечатлейте его в своей душе. Когда наш воин, наш победоносный рыцарь Николай Андрийчук уходит в вечность, сама украинская земля, в образе этой благородной птицы, приходит отдать ему последний долг», — написал Ющенко в соцсетях.

Реклама

Лелека під час прощання з полеглим українським військовим / © из соцсетей

Николая Андрийчука похоронили в его родном селе Воротнив. У него остались жена, родители и старший брат.

Новости партнеров