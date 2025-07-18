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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Аистенок Катруся, которую ранее вынес из гнезда Грицько, улетела со стаей (видео)

В Пирятинском парке завершилась реабилитация птички Катруси. Аист первой улетела со стаей.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Аисты

Аисты / © Pixabay

Катруся — самый молодой аистенок в семье пары аистов Одарки и Грицька — успешно завершила реабилитацию и уже улетела со стаей.

Об этом пишет Аист Грицько.

«Наша панна Катря нашла стаю и улетела раньше всех! Карпа оставила, но и он уже имеет компанию», — говорится в сообщении.

Лелека Катруся полетіла

История этого аиста началась в мае, когда ее нашел Анатолий Подобайло, соучредитель Национального природного парка «Пирятинский». Именно здесь расположено гнездо Грицька и Одарки. Тогда взрослый аист вынес Катрусю из гнезда — вероятно, из-за ее слабости. Птенец оказался на земле, но его успели заметить и оказать помощь.

После инцидента из гнезда, Катруся находилась в специализированном центре, где проходила реабилитацию. Впоследствии у нее появился еще один аистёнок-«братик» — Карпо.

Напомним, на Киевщине аист погибла, прикрыв детей от обломков «Шахеда», а ее вдовец удивил все село.

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