Аистенок Катруся, которую ранее вынес из гнезда Грицько, улетела со стаей (видео)

Аисты / © Pixabay

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Катруся — самый молодой аистенок в семье пары аистов Одарки и Грицька — успешно завершила реабилитацию и уже улетела со стаей.

Об этом пишет Аист Грицько.

«Наша панна Катря нашла стаю и улетела раньше всех! Карпа оставила, но и он уже имеет компанию», — говорится в сообщении.

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Лелека Катруся полетіла

История этого аиста началась в мае, когда ее нашел Анатолий Подобайло, соучредитель Национального природного парка «Пирятинский». Именно здесь расположено гнездо Грицька и Одарки. Тогда взрослый аист вынес Катрусю из гнезда — вероятно, из-за ее слабости. Птенец оказался на земле, но его успели заметить и оказать помощь.

После инцидента из гнезда, Катруся находилась в специализированном центре, где проходила реабилитацию. Впоследствии у нее появился еще один аистёнок-«братик» — Карпо.

Напомним, на Киевщине аист погибла, прикрыв детей от обломков «Шахеда», а ее вдовец удивил все село.