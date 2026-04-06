Аистовы интриги: битва за звездное гнездо Одарки и Грицика в разгаре

Одарка и Лель

В воскресенье, 5 апреля, к своему гнезду в Аистах вернулся аист Одарка. Ее появление повлекло за собой настоящую драму: в гнезде произошли многократные стычки между Одаркой, Лелем и еще одной аисткой — Квиткой.

Об этом пишет представитель Национального природного парка «Пирятинский» Ирина Саражинская.

Что известно о «драме» в звездном гнезде

Цветок не выдержал конкуренции и улетел, не возвращаясь. В 16:30 в гнезде уже хозяйничала прошлогодняя владелица — Одарка, вместе с ней остался Лель. Таким образом сформировалась новая пара.

События в гнезде развивались как в подлинном природном драматическом сценарии. Сильнее оказалась Одарка, которая не уступила свое «жилье», где с 2023 года происходили успешные гнездования.

«А Лель хоть и летал за Квиткой в Проценковое гнездо, пытаясь привести ее, но ничего не получилось. И самец сделал выбор в пользу гнезда, которое обустраивал с 28 марта», — пишет Саражинская.

Новая пара уже демонстрирует классические «аистовы пирамиды»: неудачные и удачные попытки спаривания фиксировались в течение вечера — 17:04, 17:45, 18:37, 19:11, 19:22, 19:58 и 20:44.

На вечер 5 апреля в гнезде ночуют Одарка и Лель, тогда как Квитка осталась в пустом гнезде Проценко. И это еще не конец — ожидается прилет аиста Грицика, который может изменить расстановку сил в гнезде.

Раньше мы писали, что в гнезде Грицика и Одарки поселился другой аист. Он активно обустраивает дом. Так, 29 марта он почти весь день находился в гнезде: носил ветки, сено и листья, укреплял конструкцию и ухаживал за перьями. Новый аист уже провел в гнезде две ночи, однако по поведению и внешним признакам это совсем не Грицик.