Аистовы страсти не утихают: новые подробности об Одарке и Грицике

Аисты на Полтавщине / © ТСН.ua

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История знаменитых аистов из Полтавщины набирает обороты. В гнезде Одарки и ее нового "мужа" появилось первое яйцо. Пара уже обустроилась и каждый день удивляет фанатов своим поведением. Но открытым остался вопрос — что случилось со старой птицей Гришкой? Неужели он погиб и больше не вернется в родной дом?

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На YouTube-канале ТСН смотрите видео: ЛЕЧЕБЫЕ УСТРОЙСТВА НЕ ЩИШАЮТ: новые подробности об Одарке и ГРИЦИКЕ

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Пополнение в аистской семье

Произошло очень важное событие – появилось первое яйцо. Это произошло точно вовремя, через неделю после первого спаривания.

"Есть все надежды, что гнездом сезон будет успешным. Начало положено", - надеется он.

Нового партнера Одарки назвали Грицик — в память о Грице, настоящем строителе этого гнезда. Но это другая птица, у нее другие особенности поведения. Как пояснил ученый, Грицько для строительства гнезда использовал пластиковые пакеты, а Грицько — чисто природные материалы.

Гриць погиб

"Вероятно, в этом сезоне Гриць не прилетит. Почему так случилось, что самец не возвращается в гнездо? Мне сложно это сказать, но, наверное, погиб. Шанс того, что он вернется, очень мал", - отметил Подобайло.

Даже если возвращение состоится, добавляет он, в гнезде уже сформировалась пара. У них есть яйцо, скоро появится второе, и они будут защищать своих потомков. Гриць ими будет восприниматься как чужестранец, как агрессор, и его будут отгонять.

"Война не идет на пользу никому", - констатировал Подобайло.

Встреча пары после зимы

В теплые края аисты улетают отдельно и в разные дни. Зимуют они порознь.

"Но природа весной зовет домой. В подавляющем большинстве случаев пара, сформировавшаяся в этом гнезде, туда и возвращается. В 9 случаях из 10 первым прилетит самец, а за ним самка. Они друг друга узнают, скорее не за памятью, а по времени встречи, и пара возрождается. ют другого”, — рассказал ученый.

Когда появятся птенцы

Как рассказывает Подобайло, высиживают аисты малышей месяц. Если бы птенцы лупились через день, то между старшим и меньшим проходило очень много времени. Старшие не давали бы шансов меньше вы

"Сейчас яйцо лежит двое суток, а его не греют. Его придерживают, чтобы когда отложат последнее, крепко сесть, и они синхронно развились и вылупились птенцы", - объясняет специалист.

Они вылупятся через месяц, между птенцами будет разница в 4-5 дней. А дальше начнется самое интересное – взрослые начнут их вскармливать.

"У нас еще обеспокоенность вызывает один факт… Вчера было 2-3 минуты, когда двое взрослых вылетели из гнезда одновременно и яйцо осталось без присмотра. Гриць такого не допускал. А Грицик еще не совсем разобрался в этой жизни. Риски есть. Круки летают. Когда яйцо, как на ладони, 2 секунды."

История рождения символа

Подобайло также прокомментировал поверье о том, что прилет аиста до рождения ребенка. Как биолог он в это не верит. Но есть факт.

"У нас в Леляках дети не рождались 15 лет. Село маленькое, вымирающее. Произошла война, мы приняли 5 семей из Бахмута. Появился Гриша с Одаркой, прошлым летом я ездил в роддом, привез Настю У нас появился ребенок в селе", - завершил ученый.

Ранее мы писали о том, что в село Леляки, что на Полтавщине, вернулись аисты. Обычно там жила знаменитая пара Грицько и Одарка, но в этом что-то пошло не так. В семейном ложе заметили чужака.