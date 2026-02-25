Аисты возвращаются в Украину: орнитологи зафиксировали первую птицу

Белый аист / © Pixabay

В Украине зафиксировали первые белые аисты, которые уже вернулись на свои гнезда. Одна из птиц появилась 24 февраля 2026 года в селе Сосновое Ровенского района Ровенской области.

Фото птицы сделал Михаил Франчук, а о появлении сообщил заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Виталий Гришенко.

Белый аист в селе Сосновое Ровенского района.

По словам ученого, вероятнее всего, этот аист не совершал далекого перелета, а зимовал неподалеку.

Напомним, ранее в Черкасской области сфотографировали белую синицу — одну из самых редких птиц Украины, занесенную в Красную книгу. Увидеть представителя этого таежного вида здесь – настоящее чудо, ведь большинство особей живут на Волыни.

Также в Криворожском районе на Днепропетровщине заметили луня полевого — редкого представителя семьи ястребовых, имеющего охранный статус в Украине.

А в Чернобыльском заповеднике заметили орябку лесную — малозаметной и редкой птицы из семьи тетеревиков, которая находится под охраной и внесена в Красную книгу Украины.