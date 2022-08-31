"Акация" рашистов расцвела: украинские бойцы уничтожили на Харьковщине вражескую САУ с боеприпасами (видео)

Аэроразведка Нацгвардии заметила вражескую цель, после чего артиллеристы ВСУ ударили по самоходной гаубице оккупантов.

Украинские защитники уничтожили в Харьковской области вражескую САУ 2С3 "Акация" вместе с экипажем и боеприпасами.

Об этом сегодня, 31 августа, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

"Аэроразведка Нацгвардии в рамках мер контрбатарейной борьбы отыскала цель, корректировала огонь артиллеристов Вооруженных сил Украины и зафиксировала результат их виртуозной работы", — говорится в сообщении.

Соответствующее видео можно просмотреть здесь.

Отметим, советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица "Акация" имеет расчет четырех членов экипажа. Эффективная дальность стрельбы 2С3 "Акация" – 20 км.

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