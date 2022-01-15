Академик объяснил, в чем опасность одновременного заражения гриппом и "Омикроном"

Академик объяснил, в чем опасность одновременного заражения гриппом и "Омикроном"

Сейчас в мире мало случаев одновременного заболевания гриппом и штаммом "Омикрон".

Если человек одновременно заразится сезонным гриппом и COVID-штаммом "Омикрон", могут быть очень тяжелые последствия, поскольку на иммунную систему будет значительно больше нагрузки. Но для вакцинированных против коронавируса течение будет гораздо легче.

Об этом рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко в комментарии OBOZREVATEL.

"Микс гриппа и Омикрона может быть очень опасным", – сказал он.

По его словам, сочетание коронавируса и сезонного гриппа (Florona) не является отдельным вирусом. Но это небезопасно, поскольку фактически удваивает нагрузку на иммунную систему человека.

"Это опасно, потому что наша иммунная система, хоть она и мощная, хоть она и умеет различать разные вирусы и будет бороться с ними, но когда на нее дополнительные нагрузки, она может не выдержать", – сказал академик.

Комиссаренко уточнил, что сейчас в мире мало случаев одновременного заболевания гриппом и штаммом "Омикрон", следовательно, окончательные выводы делать рано. Тем не менее, "можно предположить, что если будет широкое распространение обоих вирусов, это будет опасно".

Академик отметил, что вакцинированные и от гриппа, и от коронавируса будут наиболее защищенными. В то же время прививка от гриппа не является противопоказанием и не может помешать прививке против COVID-19.

"Человек может заболеть, но течение заболевания будет значительно легче", — подытожил он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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