Академия наук Польши выдвинула Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе

Сегодня поэт в Харькове. И он борется, говорится в заявлении.

Академия наук Польши выдвинула украинского писателя, поэта и общественного активиста Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.

Об этом говорится на сайте комитета литературоведческих наук польской Академии наук.

"Жадан — один из величайших поэтов Украины, замечательный прозаик, переведенный и награжденный в мире, — по нашему мнению, лауреат Нобелевской премии. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина в значительной степени говорит и думает словами Жадана, внимательно их слушает. Сегодня поэт в своем Харькове. И он борется", — говорится в заявлении.

Напомним, чрезвычайники опубликовали фото разрушений в Харькове в 18-й день войны в результате бомбардировок со стороны российских войск.

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