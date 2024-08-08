Акционеры "Укрнефтебурения" готовы безотлагательно начать добычу в случае восстановления судом корпоративных прав - заявление JKX Oil & Gas

В ноябре 2023 года "Укрнефтебурение" было лишено разрешения на использование недр.

Акционеры "Укрнефтебурения" в случае восстановления судом своих законных прав готовы безотлагательно обеспечить надлежащее эффективное функционирование предприятия и возобновить добычу углеводородов, говорится в заявлении Группы компаний JKX Oil & Gas в Facebook.

В компании напоминают, что в ноябре 2023 года, уже во время управления АРМА и "Укрнафта" корпоративными правами, "Укрнефтебурение" было лишено разрешения на пользование недрами.

"Предприятие под руководством представителя "Укрнафты" остановило добычу, очевидно, это было начало реализации второго этапа уничтожения компании, но благодаря вниманию СМИ и общественной огласке, этот план не был доведен до конца, спецразрешение вынуждены были восстановить 7 августа 2024 года, но государство, по оценкам самой АРМА, уже потеряло не менее 3 млрд грн в виде налогов и стоимости недобытых углеводородов, что нанесло значительный ущерб состоянию энергетической безопасности Украины. Потери законных акционеров компании также уже считаются миллиардами", - отмечается в заявлении.

С учетом вышеприведенных обстоятельств, "JKX Ukraïne B.V." обратилась в Высший антикоррупционный суд и ждет объективного рассмотрения и беспристрастного решения.

"В свою очередь, акционеры "Укрнефтебурения", в случае восстановления судом своих законных прав, готовы безотлагательно обеспечить надлежащее эффективное функционирование предприятия, восстановить добычу углеводородов и уплату налогов в государственный бюджет", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в заявлении обращается внимание, что 7 августа в некоторых СМИ была распространена недостоверная информация о событиях вокруг способа правовой защиты инвестиций одной из иностранных компаний Группы "JKX Oil & Gas" в украинском ЧАО "Укрнефтебурение".

"Вопреки недостоверному и ангажированному сообщению АРМА, распространенному накануне судебного заседания, "JKX Ukraïne B.V." (Нидерланды), сегодня, согласно законодательству Украины и учетных данных Национального депозитария является и остается законным владельцем акций компании "Укрнефтебурение", с долей 10% ее уставного капитала. Указанные (международные инвестиции) акции не были судом конфискованы, или "национализированы" другим способом", - отмечают в компании.

Отмечается, что акции "Укрнефтебурение", которые принадлежат "JKX Ukraïne B.V.", были лишь временно, на время рассмотрения уголовного производства, арестованы и переданы в управление АРМА, и впоследствии Укрнафте - "без наличия законных оснований на применение спецпроцедуры".

"Этот арест был наложен незаконным решением Печерского суда вопреки существующему и действующему в то время решению того же Печерского суда о невозможности и отсутствии оснований для подобного ареста", - отмечается в заявлении.

"Официально сообщаем, что заявление председателя АРМА от 07 августа о том, что Компания "JKX Ukraïne B.V." и другие акционеры Укрнефтебурения являются "бывшими владельцами" не соответствует действительности, а наоборот разоблачает представителей АРМА как активных участников захвата чужой собственности, таким образом демонстрируя действительную цель их действий, направленную именно на захват предприятия", - говорится в заявлении JKX Oil & Gas.

В компании напоминают, что в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство, начатое еще в июле 2023 года Национальным антикоррупционным бюро, на основании сообщения о преступлении, совершенном представителями органов центральной исполнительной власти Украины, а именно завладение путем совершения тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений корпоративными правами Частного акционерного общества "Добывающая компания "Укрнефтебурение" с целью установления контроля над его хозяйственной деятельностью и последующего завладения правами на пользование недрами Сахали

"Очень показательным является тот факт, что на сегодня часть тех следователей ГБР и прокуроров, которые инициировали арест акций "Укрнефтебурения", уже сами проходят подозреваемыми по делам НАБУ о вымогательстве огромных взяток у предпринимателей", - говорится в сообщении и отмечается, что сейчас "JKX Ukraine B.V." также требует признать свой статус как потерпевшего в этом уголовном производстве.

Напомним, Алексей Кучеренко поставил руководству АРМА ряд неудобных вопросов, касающихся, в частности, ситуации с потерей буквально через несколько месяцев после назначения нового менеджмента "Укрнефтебурения" лицензии на разработку Сахалинского месторождения после иска Госгеонадр.

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