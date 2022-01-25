Акция ФЛП возле Рады: в полиции опровергли информацию о смерти одного из митингующих

Акция ФЛП возле Рады: в полиции опровергли информацию о смерти одного из митингующих

Из-за столкновений под Верховной Радой пострадали более двух десятков человек, полиция открыла два уголовных производства.

Во вторник, 25 января, во время акции ФЛП, которые пришли к Верховной Раде с требованиями отменить введение кассовых аппаратов и уменьшить налоговую нагрузку, произошли столкновения с правоохранителями. В результате инцидента пострадали 18 сотрудников полиции и трое участников акции, но информация о гибели одного из митингующих оказалась неправдивой.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, столкновения возникли из-за того, что активные участники акции вели себя агрессивно и пытались прорвать оцепление полицейских, охранявших территорию Рады.

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“В Сети распространилась информация о том, что один из митингующих скончался. Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские предоставили первую медицинскую помощь”, — говорится в сообщении.

Митингующих, которые оказывали сопротивление и совершали противоправные действия, правоохранители доставили в Печерское управление полиции.

По факту столкновений в полиции начали два уголовных производства - по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Продолжаются следственные действия.

Протесты ФЛП под парламентом закончились столкновениями и задержаниями | Новости Киева

Напомним, под стенами Верховной Рады в Киеве правоохранители захватили сцену протестующих SaveФЛП.

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