Аксенов перекрыл Крымский мост, чтобы вывезти свою семью — Жданов

Главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов мог выехать с полуострова для того, чтобы вывезти семью.

Информация о том, что его могли вызвать в Кремль, выглядит сомнительной, ведь Аксенов не участвует в так называемых военных операциях РФ.

Об этом в эфире телеканала FreeДом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Дело в том, что эти марионетки, занимающие административные должности в местных органах власти, не участвуют в военных операциях и не влияют на ход этих военных действий. Поэтому вряд ли их кто-то куда-то вызвал. Если там и принимают определенные меры, то Аксенов об этом даже не знает", – отметил Жданов.

По словам эксперта, Аксенов и другие оккупационные органы власти в Крыму могли использовать Керченский мост, чтобы вывезти свои семьи с полуострова.

"Следует обратить внимание, что вчера (17 августа – ред.) до 6 утра мост был перекрыт. Есть информация, что Аксенов, его окружение и другие чиновники делали зеленый коридор встречной полосой моста для того, чтобы вывезти свои семьи", — заявил Жданов.

Отметим, в Крыму после взрывов люди начали интересоваться, где находится ближайшее бомбоубежище и что нужно класть в тревожный чемоданчик. Так, о топ вопросах, которые сегодня беспокоят крымчан, начали писать даже подконтрольные оккупантам местные СМИ.

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