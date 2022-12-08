"Акт геноцида": Путин объяснил, почему РФ бомбит энергетическую инфраструктуру Украины (видео)

Путин считает, что Украина должна была дать воду в оккупированный Донецк, а не дала, поэтому РФ сейчас имеет право бомбить объекты критической инфраструктуры Украины.

Российский диктатор Владимир Путин объяснил, что Россия бьет ракетами по энергоинфраструктуре Украины, потому что Украина повредила Крымский мост и не дала воду в оккупирированный Донецк.

Об этом он сказал в своем комментарии к пропагандистским средствам информации.

"Сейчас много шума относительно наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы это делаем. Но кто же начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто взорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвел воду в Донецк ? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не сказал. Вообще, полное молчание. Стоит нам только пошевелиться, что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет мешать нам выполнять боевые задания ", — сказал Путин.

Напомним, что у Путина отреагировали на признание Time Зеленского человеком года. В Кремле назвали "зашорными" критерии, по которым издание признало человеком года украинского лидера.

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