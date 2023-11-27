Актер-военный Дмитрий Сова ответил, почему его жена не может пойти на фронт: "Нужна операция"

Украинский актер Дмитрий Сова, который пошел на фронт защищать Украину, рассказал, как его жена, актриса Даша Легейда, хотела стать боевым медиком и почему она не может этого сделать.

Артист-военный поделился, что его избранница во время полномасштабной войны активно волонтерит. Она часто ездит в госпитали, где помогает раненым защитникам. После увиденного Даша захотела стать боевым медиком и отправиться на фронт.

"Даша активно волонтерит. Три раза в неделю с девочками помогают в госпиталях раненым. Общаются с ребятами, разносят продукты. Чаще всего в Институте ортопедии и травматологии. Там много раненых, которым тяжело передвигаться, поэтому лишние руки очень необходимы. После увиденного не раз мне говорила: "Хочу пойти на боевого медика", – рассказал Сова в интервью Obozrevatel.

Дмитрий Сова и Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

По словам актера, он понимал, что на фронте тяжело и физически, и психологически. Однако Дмитрий подчеркнул, что Дашу сложно убедить.

"Это очень большая нагрузка – и физически, и психологически. Но я понимал, что отказывать нет никакого смысла, потому что она у нас девушка с характером, как и ее папа. Борец за правду и справедливость – и будет отстаивать это до последнего. Честно признаюсь, она не любит, когда я о ней вспоминаю в интервью. Особенно о ее мечтах стать медиком, поэтому не будем об этом больше", — признался артист.

Дмитрий Сова и Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

Правда, Легейда не может стать боевым медиком. Сова рассказал, что у его жены серьезные проблемы с коленом. Более того, Даше даже необходима операция. Поэтому актриса не может поехать на фронт.

"На самом деле у нее есть большие проблемы с коленом (но тоже не хочет об этом рассказывать) – нужна операция. И уже давно. А когда началась война – не до этого стало, хотя могу себе только представить, каких сил ей стоят спектакли, где надо танцевать, прыгать", — добавил Сова.

Дмитрий Сова и Даша Легейда / Фото: instagram.com/daryaleheida

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева ездила в Донецкую область. Артистка привезла военным благотворительную помощь, которая крайне необходима на фронте.

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