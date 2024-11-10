Актера-военного Дмитрия Сову перевели в другую бригаду: где он теперь служит и чем занимается

Звезда ленты "Село на мільйон", украинский актер Дмитрий Сова, который служит в рядах ВСУ, признался, что его перевалили в другую бригаду.

Раньше артист служил в Воздушных силах, а сейчас же в Сухопутных войсках. По словам актера, это было не его собственное желание, а приказ Генштаба. Дмитрий Сова признается, что не знает, с чем это связано, однако понимает, что это была вынужденная мера в целях доукомплектования. Больше подробностей артист раскрывать не стал, только поделился, что ему повезло, ведь он попал в новое подразделение с некоторыми своими побратимами.

"Меня перевели в другую бригаду – из Воздушных сил в Сухопутные войска. Это не мое пожелание или просьба, а приказ Генштаба. Более сотни людей из нашей части отправили по другим бригадам на доукомплектование. Я не знаю, с чем это связано. Однако понимаю, что это вынужденная мера, потому что очень много моментов нужно решить за счет людей, которые сейчас уже мобилизованные. В нюансы вдаваться не считаю целесообразным. Скажу только, что попал в одно подразделение с несколькими своими побратимами, что очень хорошо", – рассказал актер в интервью Oboz.ua.

Дмитрий Сова / Фото: instagram.com/dimasovajr

Дмитрий Сова также поделился, что уже знает, чем будет заниматься на новом месте службы, однако не может об этом публично рассказать. По словам артиста, сначала необходимо вступить в новую должность. Однако актер подчеркнул, что надеется использовать на новом месте уже приобрести знания и навыки.

"Очень верю, что на новом месте будут использоваться уже приобретенные нами знания и навыки. И мы будем приносить максимальную пользу. Я уже знаю, чем буду заниматься на новом месте службы, однако говорить об этом публично пока что рано. Нужно вступить в должность", – добавил актер.

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко рассказала о службе мужа в рядах ВСУ. По словам артистки, Андрей Фединчик находится в очень опасных местах.

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