Актеры в форме ВСУ: россияне снимают постановочные видео в Курской области

Враг в своем репертуаре.
Россияне активизировали съемку постановочных роликов о Курщине с переодетыми в форму ВСУ людьми. Это традиционная система российской пропаганды, обкатанная в Харьковской области и других оккупированных территориях.
Об этом пишет руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Он детализировал, что для этого привлекаются разные структуры, которые финансирует МО РФ. В частности, участие в постановках принимает театральная студия "Крылья".
"ЦПИ СНБО регулярно обнаруживает такие продукты, работы у осинтеров добавилось", – подытожил Коваленко.
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