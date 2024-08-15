Актеры в форме ВСУ: россияне снимают постановочные видео в Курской области

Россияне активизировали съемку постановочных роликов о Курщине с переодетыми в форму ВСУ людьми. Это традиционная система российской пропаганды, обкатанная в Харьковской области и других оккупированных территориях.

Об этом пишет руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Он детализировал, что для этого привлекаются разные структуры, которые финансирует МО РФ. В частности, участие в постановках принимает театральная студия "Крылья".

"ЦПИ СНБО регулярно обнаруживает такие продукты, работы у осинтеров добавилось", – подытожил Коваленко.

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