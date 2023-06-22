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Активист, приклеивший к автомобилям ООН надпись "бездейственные", обменяет эти плакаты на машины для ВСУ

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Активист, приклеивший к автомобилям ООН надпись "бездейственные", обменяет эти плакаты на машины для ВСУ

Фото: Twitter (@yo_syp)

После подрыва Каховской ГЭС в Киеве на автомобилях ООН появились плакаты на английском с надписью "бездейственные". Теперь их собираются обменять на автомобили для ВСУ.

Фотограф и активист Иосиф Гусак, который в начале июня наклеил на авто ООН надпись "Useless" ("бездействие") обменяет часть плакатов на автомобили для воинов ВСУ.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Привет, я Иосиф. Вы можете знать меня благодаря акции "Useless". У меня осталась последняя буква U из автомобильных плакатов. Готов продать ее, плюс фото "отмеченных" машин ООН с автографом", – сообщил активист.

Гусь добавил, что цена за фото и одну букву из плаката – 2 белых авто.

"Докажем, что ваши автомобили могут быть полезны!" – подчеркнул активист.

Напомним, 7 июня в Киеве на автомобилях ООН появились плакаты на английском с надписью "бездейственные". Таким образом, активисты выразили свое возмущение позицией Организации Объединенных Наций относительно подрыва Каховской ГЭС, ведь ООН вяло отреагировали на этот экоцид.

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Дата публикации
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