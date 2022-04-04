Активисты "дожали": на Прикарпатье закрывают церковь московского патриархата

Священник условия людей принял.

В Долине Ивано-Франковской области местные жители на днях устроили акцию протеста, требуя приостановки деятельности церкви Московского патриархата.

Об этом сообщили на странице Долинского городского совета.

"Неравнодушным лопнуло терпение – считают конфессию врагом, потому что она долгое время находилась под культурным влиянием русского православия, а духовенство имело неоднозначные мнения относительно патриотических настроений в Украине. У батюшки на это – свои объяснения, он считает себя патриотом, и говорит, искренне молится за всех", — говорится в сообщении.

УНИАН

Впрочем, местных жителей такая позиция священника не устраивала. Потому люди протестовали. Как следствие, позицию общины услышали. Помещение церкви в воскресенье, 3 апреля, пообещали запломбировать. А церковь должна прекратить свою деятельность на территории нашей общины.

"По договоренности, 3 апреля в 14:00 здание, где проводились богослужения, должно быть закрыто и опломбировано. С сегодняшнего дня начинаем дежурить, чтобы ничего на территорию не завозилось и не вывозилось", — говорит общественный активист Николай Васильев.

Священник условия принял, согласился после последней благодарственной службы в воскресенье закрыть двери для прихожан этой конфессии. По его согласию, совместно с правоохранителями, местным депутатом, провели обыск помещений, транспортных средств.

Как сообщалось, во Львовской области две церковные общины вышли из-под власти Московского патриархата.

Напомним, российское вторжение несет разрушение церквям, мечетям, синагогам и религиозным образовательным учреждениям в разных регионах Украины.

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