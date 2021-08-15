Активисты Нацкорпуса напали на атовца во время акции на Банковой: пострадавший работает оператором на 1+1

Активисты Нацкорпуса напали на атовца во время акции на Банковой: пострадавший работает оператором на 1+1

Он в 2014 году был добровольцем на фронте.

Во время акции под Офисом президента Украины в субботу, 14 августа, потерпел оператор 1+1. Он в 2014 году был добровольцем на фронте - заместителем командира взвода "Карпатська Січ".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Работник телеканала пострадал от слезоточивого газа. Медики патрульной полиции оказали ему помощь. "Медики подразделения ТОР патрульной полиции Киева оказали помощь оператору телеканала 1+1, который пострадал от слезоточивого газа во время спровоцированных правонарушений участниками акции на Банковой под ОПГ", — говорится в сообщении.

Следует заметить, что оператор ТСН Антон Филипп прямо во время съемок получил удар в голову и упал на землю. Правоохранители извлекли его через специальный коридор.

По словам потерпевшего, нападение на него произошло после идентификации отдельными активистами символики телеканала 1+1 съемочной технике и вражеских призывов в сторону работника медиахолдинга.

В медиагруппе убеждены, что такие действия противоречат принципам свободной журналистики и ставят под сомнение не только безопасность новостников при исполнении должностных обязанностей (во время акции также пострадал фотокорреспондент издания "Буквы"), но и природу подобных акций в частности. Канал ожидает быстрой реакции правоохранительных органов и, соответственно, наказания виновных в сложившейся ситуации.

По состоянию на 15 августа состояние пострадавшего ухудшилось. Медики подозревают также сотрясение мозга, которое могло спровоцировать падение или удар. Сейчас 1+1 media оказывает необходимую помощь Антону - как медицинскую, так и юридическую, а также требует найти и привлечь нападающего к ответственности. Соответствующее заявление будет подано в Национальной полиции Украины.

Как сообщалось, на Банковой вблизи Офиса президента, где представители Нацкорпусу 14 августа проводят акцию протеста, произошли столкновения. Столкновения начались из-за нежелания участников акции пройти проверку на отсутствие опасных предметов.

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