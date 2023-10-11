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Активизация окупантов на фронте и связь России с ХАМАСом: главные новости ночи 11 октября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
366
Время на прочтение
1 мин
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Активизация окупантов на фронте и связь России с ХАМАСом: главные новости ночи 11 октября 2023 года

Война в Украине / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 11 октября 2023 года:

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Дата публикации
Просмотры
366
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