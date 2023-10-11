Активизация окупантов на фронте и связь России с ХАМАСом: главные новости ночи 11 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 11 октября 2023 года:
- Захватчики пытаются оттянуть силы обороны от Роботиного — ISW Читать далее –>
- Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа Читать далее –>
- В ряде регионов объявляли воздушную тревогу Читать далее –>
- Есть все доказательства: Зеленский рассказал Нетаньяху о связи России с ХАМАСом Читать далее –>
- Израиль был обстрелян с территории Сирии Читать далее –>
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