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Активизация россиян в Харьковской области и взрывы в Белгороде: главные новости ночи 13 мая 2024 года

Активизация россиян в Харьковской области и взрывы в Белгороде: главные новости ночи 13 мая 2024 года

Российские военные продолжают атаковать Харьковщину

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг имеет тактический успех, но Силы обороны продолжают дать отпор РФ — Генштаб о ситуации в Харьковской области Читать далее –>
  • Активизация россиян в Харьковской области: враг пытается закрепиться в Глубоком — Deep State Читать далее –>
  • В России — ракетная опасность: в Белгороде прогремели взрывы Читать далее –>
  • Во временно оккупированном Донецке — "прилет"Читать далее –>
  • Враг усиливает обстрелы Волчанска: стало известно, сколько жителей общины уже эвакуировали Читать далее –>

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