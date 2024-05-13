Активизация россиян в Харьковской области и взрывы в Белгороде: главные новости ночи 13 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг имеет тактический успех, но Силы обороны продолжают дать отпор РФ — Генштаб о ситуации в Харьковской области Читать далее –>
- Активизация россиян в Харьковской области: враг пытается закрепиться в Глубоком — Deep State Читать далее –>
- В России — ракетная опасность: в Белгороде прогремели взрывы Читать далее –>
- Во временно оккупированном Донецке — "прилет"Читать далее –>
- Враг усиливает обстрелы Волчанска: стало известно, сколько жителей общины уже эвакуировали Читать далее –>
Читайте также: