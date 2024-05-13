Активизация россиян в Харьковской области: враг пытается закрепиться в Глубоком — Deep State

В районе Липец враг фактически занял населенные пункты Мороховец-Олейниково-Зеленое и продолжает свое движение в направлении села Липцы.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Продолжаются активные бои за Лукьянцы, которые враг почти полностью оккупировал. Россияне пытаются закрепиться в Глубоком, предпринимаются попытки продвигаться пехотой, но находятся под постоянным огнем, в частности, FPV-дронов Сил Обороны, что значительно усложняет передвижение, но, к сожалению, их это не останавливает.

Противник продолжает подбираться к Волчанску, закрепляться в окрестностях для дальнейшего захода в город. Украинские бойцы встречают россиян огнем и прилагают усилия, чтобы сдержать напор. Город находится под плотным обстрелом, идет эвакуация гражданского населения. Были многочисленные сообщения о враге населенного пункта Гатище, но информация уточняется. Бои продолжаются.

"Сегодня россияне сосредоточились на попытках закрепиться на имеющихся рубежах для дальнейшего продвижения. Поражение со стороны Сил Обороны усложняет движение, враг местами перегруппировывается и большее внимание сосредоточил на обстрелах населенных пунктов, используя тем самым возможность завести дополнительные резервы", — говорится в сообщении.

"Сегодня мы слышали много разных версий причин прорыва границы и развития событий. Но всю ситуацию невозможно описать одним постом, ведь имеющихся вопросов и проблем очень много. На какие-то мы обращали внимание, но стоит быть очень осторожным в своих выводах, ведь необходимо проверять информацию и владеть ею для любого анализа. Это касается как укреплений, так и в целом развития событий, которые сложились на сегодняшний день.

Напомним, что ранее в Генштабе заявили, что враг имеет тактический успех, но Силы обороны продолжают дать отпор РФ.

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