Активно распространяется по Украине: штамм "Дельта" обнаружили еще в одном регионе

Активно распространяется по Украине: штамм "Дельта" обнаружили еще в одном регионе

В Днепропетровской области увеличивается количество заразившихся COVID-19.

Индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили уже и в Днепропетровской области. Известно о трех людях, которые подхватили опасную мутацию.

Об этом сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ "Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава" Елена Кузьменко, пишет местное издание "Мост Днепр".

Также читайте Украина на пороге нового всплеска COVID-19: Ляшко прокомментировал вероятность локдауна в регионах

По ее словам, циркуляцию штамма "Дельта" в области подтвердили результаты исследования образцов. В общем пока официально подтверждены три случая в Солонянском районе и Никополе. В связи с новым штаммом в регионе фиксируют увеличение количества заразившихся COVID-19.

"Третья неделя в Днепропетровской области наблюдается увеличение количества больных коронавирусом, это связано с циркуляцией на территории области Covid-19 штамма "Дельта", — сказала она.

Напомним, в Тернопольской области медики подтвердили 52 случая заражения "Дельта"-штамом коронавируса. Также зафиксировали первый случай заражения индийским штаммом коронавируса "Дельта" в Кременчугском районе Полтавской области.

Кроме того, обнаружили "Дельту" и в Черновцах.

В свою очередь, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что в Украине официально зафиксировали уже 147 случаев коронавируса штамма "Дельта".

Министр Виктор Ляшко о распространении "Дельты" и к чему готовиться украинцам

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку