Украина
51
1 мин

Активность шести бортов Ту-95МС: в небе Украины зафиксированы ракеты, объявлена угроза ударов

Шесть Ту-95МС взлетели с аэродрома «Оленья», а в воздушном пространстве Украины зафиксированы российские ракеты, представляющие угрозу массированного удара.

Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Воздушных силах сообщили о взлете шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья» в Мурманской области рф. В воздушном пространстве Украины находятся вражеские ракеты.

  • Ракета в Бериславском районе Херсона, курс северо-западный.

  • Ракеты на востоке Николаева, курс северо-западный.

  • Ракеты мимо Баштанки, сменили курс на западный.

  • Ракеты из Николаева, курсом на Одесщину.

  • Ракеты на границе Одесской и Николаевской, курс северо-западный.

  • Обновления траектории полета ракет продолжаются.

Угроза ударов сохраняется.

Украинцы призывают внимательно следить за дальнейшими сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В случае объявления тревоги следует немедленно направляться к укрытиям и соблюдать правила безопасности.

