- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
Активность шести бортов Ту-95МС: в небе Украины зафиксированы ракеты, объявлена угроза ударов
Шесть Ту-95МС взлетели с аэродрома «Оленья», а в воздушном пространстве Украины зафиксированы российские ракеты, представляющие угрозу массированного удара.
В Воздушных силах сообщили о взлете шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома «Оленья» в Мурманской области рф. В воздушном пространстве Украины находятся вражеские ракеты.
Ракета в Бериславском районе Херсона, курс северо-западный.
Ракеты на востоке Николаева, курс северо-западный.
Ракеты мимо Баштанки, сменили курс на западный.
Ракеты из Николаева, курсом на Одесщину.
Ракеты на границе Одесской и Николаевской, курс северо-западный.
Обновления траектории полета ракет продолжаются.
Угроза ударов сохраняется.
Украинцы призывают внимательно следить за дальнейшими сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В случае объявления тревоги следует немедленно направляться к укрытиям и соблюдать правила безопасности.