Активность врага на фронте и попытки РФ сорвать Саммит мира: главное из обращения Зеленского

Сегодня украинский лидер заслушал доклады Главкома, начальника Генштаба, министра обороны нашего государства по ситуации на фронте сейчас, по поводу наших действий. Большое внимание уделяется всем направлениям, особенно Покровскому и Кураховскому на Донетчине, а также Купянскому и другим направлениям на Харьковщине.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении, 29 мая.

Он выразил благодарность каждому подразделению, делающему все необходимое для того, чтобы стабилизировать фронтовую ситуацию.

"Готовимся и к дальнейшей активности врага – четко понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ – обязательно", – отметил главнокомандующий.

Кроме этого, Украина готовит дипломатические ответы на российские попытки ослабить саммит мира, который уже через две недели начнется. Сорвать мероприятие Россия уже не сможет, подчеркнул Зеленский, хотя и очень старается это сделать. Агрессор давит на лидеров, откровенно угрожает разным государствам дестабилизацией.

"И это – одно из последствий того, что мир дал государству-террористу много времени. К сожалению, зло умеет адаптироваться и сейчас использует свои ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить Россию к миру. Но с нами уже сейчас – почти сто государств и международных организаций, которые приобщаются к глобальным усилиям", – подчеркнул глава государства.

Напомним, правительство Швеции объявило о крупнейшем пакете военной помощи для Украины. Его стоимость составляет 1,3 млрд. долларов. Этот пакет военной помощи станет 16-м по счету от Швеции с момента начала полномасштабного вторжения России.

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