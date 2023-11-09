"Активность врага пойдет на спад": военный эксперт рассказал о ситуации на Авдеевском направлении

Третьей волны наступления российских войск на Авдеевку помешали погодные условия, а именно дожди. Именно поэтому противник применяет преимущественно "живые" штурмы малыми группами.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, пишет 24 Канал.

Украину "прикрыла" погода

Как отмечает военный эксперт, дожди в районе Авдеевки превращают чернозем в жидкий бетон, поэтому двигаться техникой там невозможно. Учитывая этот факт, оккупанты пока запускают маленькие группы из 10 – 30 человек.

"Когда же по ним начинает работать артиллерия ВСУ, россияне пытаются вычислить расположение наших батарей и накрыть их, обстреливая из жилых районов Донецка, Макеевки и Ясиноватой. Они прикрываются жилыми районами. Вот так забрасывают российский личный состав,

– детализировал Роман Свитан.

Как известно, ничем хорошим такие штурмы для врага не заканчиваются. Армия РФ несет колоссальные потери.

По мнению полковника запаса, активность врага сейчас пойдет на убыль и не восстановится до серьезных морозов. Дело в том, что двигаться по местности можно будет, когда почва промерзнет хотя бы на 30 сантиметров.

"Можно сказать, что серьезная проблема для Авдеевки уже снята. К тому же прикрыла Украину погода", – подчеркнул Свитан.

Вместо этого ВСУ пользуются моментом, чтобы продвигаться. Такая возможность в этом районе открывается только по дорогам с твердым покрытием.

Россияне будут стирать Авдеевку с лица земли, говорит Свитан, и сомнений в этом нет. По населенному пункту активно работает артиллерия и авиация, дома срываются почти с корнем.

Ранее эксперт объяснил, зачем Путину Авдеевка. Успешным окружением города президент РФ Владимир Путин стремится продемонстрировать своим союзникам прежде всего Китаю способность российской армии к наступательным операциям.

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