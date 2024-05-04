Активность вражеских беспилотников и взрывы в Харькове: главные новости ночи 4 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг снова атаковал Украину дронами Читать далее –>
- В Харькове прогремели взрывы Читать далее –>
- В Харькове — два прилета после атаки дронов: вспыхнул пожар Читать далее –>
- Оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову: трое пострадавших, среди них — ребенок Читать далее –>
- В Харькове после атаки дронов спасатели ликвидируют возгорание гражданской инфраструктуры: количество пострадавших возросло Читать далее –>
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