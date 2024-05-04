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Активность вражеских беспилотников и взрывы в Харькове: главные новости ночи 4 мая 2024 года

Активность вражеских беспилотников и взрывы в Харькове: главные новости ночи 4 мая 2024 года

Враг снова ночью атаковал Украину / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг снова атаковал Украину дронами Читать далее –>
  • В Харькове прогремели взрывы Читать далее –>
  • В Харькове — два прилета после атаки дронов: вспыхнул пожар Читать далее –>
  • Оккупанты нанесли удары беспилотниками по Харькову: трое пострадавших, среди них — ребенок Читать далее –>
  • В Харькове после атаки дронов спасатели ликвидируют возгорание гражданской инфраструктуры: количество пострадавших возросло Читать далее –>

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