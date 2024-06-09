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Активность вражеской тактической авиации и северо-восточном направлении – ПС ВСУ

Активность вражеской тактической авиации и северо-восточном направлении – ПС ВСУ

Находитесь в укрытиях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Враг продолжает атаковать Украину.

Наблюдается активность вражеской тактической авиации и северо-восточного направления.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", — говорится в сообщении.

Не пренебрегайте личной безопасностью.

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, Россия начала опрокидывание частей из Херсона на Харьковское направление.

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