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Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении – Воздушные Силы ВСУ

Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении – Воздушные Силы ВСУ

Находитесь в укрытиях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях.

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении.

Об этом информируют в Воздушных силах ВСУ в социальных сетях.

"Существует угроза применения авиационных средств поражения!", – говорится в сообщении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Русское наступление захлебнулось в Волчанске! Как защитить Харьков и Сумы?"

Напомним, Силы обороны Украины остановили наступление российских кафиров в Харьковской области.

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