Активность вражеской тактической авиации на востоке – ПС ВСУ

Украинские военные предупредили об опасности.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Напомним, что утром 13 января в Ровенской области также раздались взрывы. Во время воздушной тревоги над регионом в небе работали силы противовоздушной обороны.
"В области во время воздушной тревоги работало ПВО. Все обошлось без повреждений и последствий", — говорится в сообщении главы ОВА.
Также взрывы раздавались в Ивано-Франковске. О последствиях пока не сообщается.
Читайте также: