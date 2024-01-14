Активность вражеской тактической авиации на востоке – ПС ВСУ

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на востоке.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

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Напомним, что утром 13 января в Ровенской области также раздались взрывы. Во время воздушной тревоги над регионом в небе работали силы противовоздушной обороны.

"В области во время воздушной тревоги работало ПВО. Все обошлось без повреждений и последствий", — говорится в сообщении главы ОВА.

Также взрывы раздавались в Ивано-Франковске. О последствиях пока не сообщается.

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