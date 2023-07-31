Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении: находитесь в укрытиях

Внимание: зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Воздушная тревога объявлена в Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

Находитесь в укрытиях.

По всей территории Украины ночью 31 июля 2023 года уже объявляли воздушную тревогу. Однако через полчаса раздались отбои воздушной тревоги в западных и центральных областях. Угроза баллистики для Юга и Востока оставалась актуальной, но потом тоже раздался отбой.