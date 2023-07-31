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Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
339
Время на прочтение
1 мин
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Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении: находитесь в укрытиях

В нескольких украинских областях объявлена воздушная тревога

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.

Внимание: зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Воздушная тревога объявлена в Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

Находитесь в укрытиях.

По всей территории Украины ночью 31 июля 2023 года уже объявляли воздушную тревогу. Однако через полчаса раздались отбои воздушной тревоги в западных и центральных областях. Угроза баллистики для Юга и Востока оставалась актуальной, но потом тоже раздался отбой.

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