Активность вражеской тактической авиации на южном и восточном направлениях – украинские военные

Находитесь в укрытиях.
Наблюдается активность тактической вражеской авиации на южном и восточном направлениях.
Об этом в сообщении в социальных сетях информируют Воздушные Силы ОМП.
"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", – говорится в сообщении.
Также украинские военные предупредили о пусках КАБов в Запорожье.
Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Напомним, что в результате вражеской атаки на Одессу в ночь на 1 мая погибли три человека, еще трое ранены.
Добавим, что армия РФ 29 апреля нанесла ракетный удар по Одессе. После взрыва загорелось здание, известное в Одессе как "замок Кивалова" или замок "Гарри Поттера".
По состоянию на утро 30 апреля известно о пяти жертвах и десятках пострадавших. В СМИ писали, что среди раненых был экснардеп Сергей Кивалов.