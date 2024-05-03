Активность вражеской тактической авиации: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Воздушных силах просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.

В пятницу, 3 мая, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Активность вражеской тактической авиации, МиГ-31К! Есть угроза применения авиационных средств поражения для областей, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.

В Воздушных силах просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.

Напомним, американский генерал рассказал, когда закончится война в Украине.

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